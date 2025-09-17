Dix fonctionnaires des douanes du port de Beyrouth visés par une enquête pour corruption

Le bureau de la Sécurité de l’Etat au port de Beyrouth a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête judiciaire à l’encontre de dix fonctionnaires des douanes portuaires qui auraient accepté des pots-de-vin en contrepartie de la facilitation de formalités administratives. Les personnes concernées ont été placées en détention provisoire, selon un communiqué publié par l’institution.

« Dans le cadre de sa lutte continue contre la corruption et pour la protection des deniers publics, le bureau de la Sécurité de l'État du port de Beyrouth a ouvert une enquête judiciaire visant dix employés des douanes portuaires qui ont manqué à leurs obligations professionnelles en acceptant à plusieurs reprises des sommes d'argent et des pots-de-vin en échange de l'accomplissement de formalités administratives », souligne le texte. Il ajoute que « les fonctionnaires ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Sur instruction du parquet financier, ils ont été mutés et placés en détention provisoire, tandis que le dossier a été transmis à la justice compétente afin que les poursuites judiciaires à leur encontre soient menées à leur terme ».

Le Liban est classé parmi l'un des pays les plus corrompus au monde. Après avoir perdu la confiance de ses citoyens et celle des bailleurs de fonds internationaux, il tente aujourd’hui de lutter contre les trafics et l’évasion fiscale, notamment. Mais ses moyens sont dérisoires et ses agents de sécurité largement sous payés.

Le 4 août 2020, l'explosion de la cargaison du Rhosus contenant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium a secoué le port de Beyrouth, faisant plus de 235 morts, 6 500 blessés et quelque 300 000 personnes sans abri dans la capitale. Le propriétaire du navire, Igor Grechushkin, a été arrêté le 5 septembre dernier à l'aéroport de Sofia, en Bulgarie.