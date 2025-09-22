Le plafond d'une école s'effondre à Saïda, sans faire de blessés

Le plafond de l'école évangélique nationale de Saïda (Liban-Sud) s'est effondré lundi matin avant l'arrivée des élèves, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.

L'incident n'a pas fait de blessés. Dans un communiqué publié dans l'après-midi, la ministre de l'Éducation Rima Karamé a affirmé avoir demandé aux parties compétentes de procéder à une inspection du site. L’établissement a été appelé à faire intervenir un ingénieur spécialisé afin d’examiner l’ensemble du bâtiment, après la fermeture de la section où le plafond s'est effondré, pour s'assurer de sa sécurité, indique le texte. Le ministère a enfin indiqué qu'il allait appeler les écoles privées à fournir des documents « récents et signés par un ingénieur civil attestant de la solidité de leurs bâtiments ».

Plusieurs bâtiments du Liban-Sud ont été fortement endommagés par la récente guerre entre Israël et le Hezbollah.