Dernières Infos - Ukraine

Trois morts dans un bombardement russe à Zaporijjia


AFP / le 22 septembre 2025 à 08h47

Un policier ukrainien travaillant sur le site d'une frappe aérienne russe à Yarova, dans la région de Donetsk, pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Photo AFP/MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DE L'UKRAINE

Au moins trois personnes ont été tuées dans un bombardement aérien russe sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé lundi les autorités.

Ce bombardement a également fait deux blessés, dont un se trouve dans un état grave, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale de Zaporijjia, Ivan Fedorov, ajoutant que le corps d'une femme avait été extrait des décombres. D'autres attaques russes dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un blessé à Kiev, et un autre à Soumy, selon des responsables locaux.

Du côté russe, les autorités avaient auparavant fait état de trois morts et 16 blessés, dimanche soir en Crimée, dans une attaque de drones ukrainienne.

