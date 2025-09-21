Le président israélien dit que les reconnaissances d'un Etat palestinien sont un jour triste pour ceux qui veulent la paix

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré dimanche que la reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux constituait un jour triste pour ceux qui veulent la paix, selon un communiqué de son bureau.

« Cela n'aidera aucun Palestinien, cela ne libérera aucun otage, et cela ne nous aidera pas à parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens. Cela ne fera que renforcer les forces des ténèbres », a dit M. Herzog, ajoutant que « c'est un jour triste pour ceux qui recherchent la vraie paix ».