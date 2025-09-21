Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre de Gaza

Le président israélien dit que les reconnaissances d'un Etat palestinien sont un jour triste pour ceux qui veulent la paix

AFP / le 21 septembre 2025 à 20h44

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré dimanche que la reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux constituait un jour triste pour ceux qui veulent la paix, selon un communiqué de son bureau.

« Cela n'aidera aucun Palestinien, cela ne libérera aucun otage, et cela ne nous aidera pas à parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens. Cela ne fera que renforcer les forces des ténèbres », a dit M. Herzog, ajoutant que « c'est un jour triste pour ceux qui recherchent la vraie paix ».


Le président israélien Isaac Herzog a déclaré dimanche que la reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux constituait un jour triste pour ceux qui veulent la paix, selon un communiqué de son bureau.

« Cela n'aidera aucun Palestinien, cela ne libérera aucun otage, et cela ne nous aidera pas à parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens. Cela ne fera que renforcer les forces des ténèbres », a dit M. Herzog, ajoutant que « c'est un jour triste pour ceux qui recherchent la vraie paix ».


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés