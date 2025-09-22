« Sans sanctions, la reconnaissance de la Palestine ne sert à rien » : en Cisjordanie, le scepticisme domine

Vue de Ramallah capturée par un drone, le 8 septembre. Photo Mohammad Natsheh
Une cigarette à la main et un thermos à proximité, Ghassan Bazour feuillette un document de quelques pages qui pèsent pourtant très lourd sur l’avenir de sa commune. Le maire de Raba, village de 5 000 personnes, livre ses explications sur le ton de la sentence. Treize hectares ont été saisis, et ce n’est pas fini : « C’est l’inventaire des nouvelles terres sur lesquelles les Israéliens ont décidé de mettre la main. Ils communiquent ces informations à l’Autorité palestinienne qui nous les transfère ensuite. » Pas de chance pour le maire, les nouvelles expropriations de terres incluent cette fois l’un de ces lots, celui-là même où se situe sa propre maison. Dans ce bureau qui semble être resté figé dans les années 1990, le portrait de Yasser Arafat penche au point de menacer de s’effondrer. Le symbole d’un territoire paralysé,...
