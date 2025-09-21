Menu
Netanyahu affirme qu'un Etat palestinien mettrait en danger l'existence d'Israël


AFP / le 21 septembre 2025 à 15h22

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'adresse aux membres d'une délégation bipartisane de législateurs américains au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, le 15 septembre 2025. Photo AFP/DEBBIE HILL

Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que la création d'un Etat palestinien mettrait en danger l'existence d'Israël et promis de combattre les appels en ce sens devant l'Assemblée générale de l'ONU. 

« Nous devrons (...) lutter à l'ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un Etat palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme », a déclaré le Premier ministre israélien avant une réunion du Conseil des ministres. 

« La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

