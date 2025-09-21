Comment des espions israéliens ont infiltré la cache de Nasrallah

Des espions israéliens ont infiltré le bastion du Hezbollah à Beyrouth en septembre 2024, alors que la guerre battait son plein entre l’État hébreu et le parti chiite, installant des dispositifs qui ont guidé les frappes aériennes qui ont tué Hassan Nasrallah, le 27 septembre 2024, selon des informations rapportées dimanche par le quotidien israélien Yediot Ahronoth.

La mission du Mossad s'est déroulée pendant que les avions de combat israéliens bombardaient les bastions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, rapporte le média. Plusieurs agents se sont alors infiltrés dans Haret Hreik, transportant des colis soigneusement dissimulés. L'équipe s'est faufilée dans des ruelles étroites, espérant que ses responsables avaient coordonné leur action avec l'armée israélienne afin qu'elle ne bombarde pas le chemin qu'ils empruntaient. Leur destination était un immeuble résidentiel sous lequel se trouvait le bunker souterrain qui servait de quartier général au parti chiite, apprend-on.





Les renseignements transmis à l'unité 8200 et aux services de renseignement militaire israéliens indiquaient que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, devait y rencontrer le commandant de la Force al-Qods iranienne au Liban, le général Abbas Nilforoushan, et le chef du front sud du Hezbollah, Ali Karaki, considéré comme un possible successeur de Nasrallah.

Seule une poignée de gardes de sécurité et de proches du Hezbollah connaissaient l'existence du bunker, précise la presse israélienne. Les agents du Mossad devaient placer leurs dispositifs à des endroits prédéterminés à l'intérieur du bâtiment. L'équipe a accompli sa mission sous les bombes, plaçant les dispositifs et s'éclipsant sans être détectée.

Quelques heures avant de partir, les agents ont eu une discussion tendue avec leur chef au sein du Mossad. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts pour la mission, mais ont exigé que l'armée de l'air cesse ses bombardements intensifs pendant leur infiltration. Le responsable a insisté pour qu'il en soit autrement : les raids allaient non seulement se poursuivre, mais s'intensifier, forçant les gardes du Hezbollah à se mettre à l'abri et donnant aux agents une chance d'atteindre le bunker.

Cette opération a permis à l'armée israélienne d'éliminer Hassan Nasrallah le 27 septembre 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth, lors de frappes intenses qui ont secoué la capitale libanaise. Un cessez-le-feu a été instauré le 27 novembre 2024, mais Israël continue de frapper des cibles du Hezbollah de manière quasi-quotidienne.