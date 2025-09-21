Menu
Politique - Dans la presse

Comment des espions israéliens ont infiltré la cache de Nasrallah

Des agents du Mossad ont implanté en plein cœur de Haret Hreik des dispositifs qui allaient guider les frappes de l'armée israélienne sur le bunker où se trouvait l'ancien chef du Hezbollah.

le 21 septembre 2025 à 12h03

Un partisan du Hezbollah tient une bougie et un drapeau du parti, lors d'une veillée organisée sur le lieu de l'assassinat de Hassan Nasrallah, le 30 novembre 2024. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Des espions israéliens ont infiltré le bastion du Hezbollah à Beyrouth en septembre 2024, alors que la guerre battait son plein entre l’État hébreu et le parti chiite, installant des dispositifs qui ont guidé les frappes aériennes qui ont tué Hassan Nasrallah, le 27 septembre 2024, selon des informations rapportées dimanche par le quotidien israélien Yediot Ahronoth.

La mission du Mossad s'est déroulée pendant que les avions de combat israéliens bombardaient les bastions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, rapporte le média. Plusieurs agents se sont alors infiltrés dans Haret Hreik, transportant des colis soigneusement dissimulés. L'équipe s'est faufilée dans des ruelles étroites, espérant que ses responsables avaient coordonné leur action avec l'armée israélienne afin qu'elle ne bombarde pas le chemin qu'ils empruntaient. Leur destination était un immeuble résidentiel sous lequel se trouvait le bunker souterrain qui servait de quartier général au parti chiite, apprend-on.

Les renseignements transmis à l'unité 8200 et aux services de renseignement militaire israéliens indiquaient que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, devait y rencontrer le commandant de la Force al-Qods iranienne au Liban, le général Abbas Nilforoushan, et le chef du front sud du Hezbollah, Ali Karaki, considéré comme un possible successeur de Nasrallah.

Seule une poignée de gardes de sécurité et de proches du Hezbollah connaissaient l'existence du bunker, précise la presse israélienne. Les agents du Mossad devaient placer leurs dispositifs à des endroits prédéterminés à l'intérieur du bâtiment. L'équipe a accompli sa mission sous les bombes, plaçant les dispositifs et s'éclipsant sans être détectée.

Quelques heures avant de partir, les agents ont eu une discussion tendue avec leur chef au sein du Mossad. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts pour la mission, mais ont exigé que l'armée de l'air cesse ses bombardements intensifs pendant leur infiltration. Le responsable a insisté pour qu'il en soit autrement : les raids allaient non seulement se poursuivre, mais s'intensifier, forçant les gardes du Hezbollah à se mettre à l'abri et donnant aux agents une chance d'atteindre le bunker.

Cette opération a permis à l'armée israélienne d'éliminer Hassan Nasrallah le 27 septembre 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth, lors de frappes intenses qui ont secoué la capitale libanaise. Un cessez-le-feu a été instauré le 27 novembre 2024, mais Israël continue de frapper des cibles du Hezbollah de manière quasi-quotidienne.

commentaires (3)

N oublions pas que le responsable iranien s est éclipsé du bunker quelques poignées de minutes avant son bombardement….

Farandole

13 h 34, le 21 septembre 2025

Commentaires (3)

  • N oublions pas que le responsable iranien s est éclipsé du bunker quelques poignées de minutes avant son bombardement….

    Farandole

    13 h 34, le 21 septembre 2025

  • Je ne crois pas cet episode raconte et je crois qu,il l,est pour couvrir les vrais espions sur place inplantes a l,interieur des milices et qui peuvent servir encore.

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    13 h 32, le 21 septembre 2025

  • Étrange version à laquelle je ne crois pas trop… c’est digne d’un film de Hollywood, mais la version consistant en ce que HN a été vendu par des membres du Hezb ou des Iraniens me semble plus crédible

    Karim K

    12 h 29, le 21 septembre 2025

