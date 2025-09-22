Menu
Moyen-Orient - Repère

L’accélération de la colonisation israélienne en Cisjordanie depuis le 7-Octobre, racontée en cartes

La reconnaissance de la Palestine par la France et d'autres pays s'inscrit dans un contexte de colonisation israélienne continue de la Cisjordanie depuis 1967, et d'une accélération sans précédent depuis le 7-Octobre, compromettant davantage l'idée d'une solution à deux États.

L'OLJ / Par Enzo Quenescourt, le 22 septembre 2025 à 00h00

L’accélération de la colonisation israélienne en Cisjordanie depuis le 7-Octobre, racontée en cartes

Des colons israéliens attaquent un village chrétien en Cisjordanie. Ammar Awad/Reuters

Un moment historique. Ce lundi, la France doit reconnaître l’existence d’un État de Palestine à l’occasion de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York. Le Canada, le Royaume-Unis, Malte, le Luxembourg ont annoncé leur intention de faire de même, ainsi que le Portugal et la Belgique sous certaines conditions. Des initiatives vertement critiqués par les autorités israéliennes, qui entendent se servir de la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza pour enterrer l’idée d’un État palestinien.« Il n’y a rien à reconnaître et personne à reconnaître », s’est ainsi félicité le ministre des Finances d’extrême-droite d’Israël, Bezalel Smotrich, au moment d’annoncer le 14 août le début des travaux des 3 000 logements dans la colonie controversée E1, un projet qui couperait la Cisjordanie de Jérusalem-Est. Pourtant en 2016, la...
