L’accélération de la colonisation israélienne en Cisjordanie depuis le 7-Octobre, racontée en cartes

Un moment historique. Ce lundi, la France doit reconnaître l’existence d’un État de Palestine à l’occasion de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York. Le Canada, le Royaume-Unis, Malte, le Luxembourg ont annoncé leur intention de faire de même, ainsi que le Portugal et la Belgique sous certaines conditions. Des initiatives vertement critiqués par les autorités israéliennes, qui entendent se servir de la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza pour enterrer l’idée d’un État palestinien.« Il n’y a rien à reconnaître et personne à reconnaître », s’est ainsi félicité le ministre des Finances d’extrême-droite d’Israël, Bezalel Smotrich, au moment d’annoncer le 14 août le début des travaux des 3 000 logements dans la colonie controversée E1, un projet qui couperait la...

