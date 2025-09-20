Le Hamas avertit que les otages risquent le même sort que celui d'un pilote disparu

La branche armée du Hamas a publié samedi des photos d'otages encore captifs dans la bande de Gaza, avertissant qu'ils risquaient le même sort que celui d'un pilote israélien porté disparu depuis 1986, en cas de poursuite de l'assaut lancé par Israël sur la ville de Gaza.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, 47 sont toujours retenues dans ce territoire, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont publié d'anciennes photos de 46 d'entre eux sur leur chaîne Telegram, chacune portant le nom de Ron Arad, un pilote de l'armée de l'air israélienne disparu depuis sa capture lors d'une mission au Liban en 1986, pendant la guerre civile libanaise.

« En raison de l'obstination de (du Premier ministre Benjamin) Netanyahu, et de la soumission (du chef de l'armée Eyal) Zamir (...) voici une photo d'adieu prise au début de l'opération » dans la ville de Gaza, mentionne un texte des Brigades accompagnant les clichés.

Ron Arad aurait d'abord été détenu par des groupes chiites au Liban et est aujourd'hui présumé mort, ses restes n'ayant jamais été restitués. Son sort préoccupe depuis des décennies Israël, où le rapatriement des soldats disparus ou capturés est considéré comme un devoir national.

Israël a annoncé mardi le lancement d'une campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville, la plus importante ville du territoire palestinien, pour y anéantir le Hamas, après des semaines de violents bombardements aériens qui se poursuivent.

Des centaines de milliers d'habitants ont fui, tandis que les familles des otages ont exhorté le gouvernement à mettre fin à l'offensive, avertissant qu'elle mettait en danger la vie de leurs proches toujours captifs à Gaza.



