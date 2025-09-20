Quatre personnes tuées par des drones ukrainiens en Russie dans la région de Samara

Quatre personnes ont été tuées par une attaque de drones ukrainiens dans la région de Samara, située dans le sud-ouest de la Russie, à plus de 800 kilomètres du front, a déclaré son gouverneur samedi.

L'Ukraine vise régulièrement la Russie avec des drones, en répondant à l'assaut d'ampleur lancé contre son territoire en 2022, mais il est rare que ces frappes soient aussi meurtrières, surtout si loin de ses frontières. « C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que quatre personnes ont perdu la vie lors d'une attaque nocturne menée par des drones ennemis », a dit le gouverneur Viatcheslav Fedorichtchev sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'une personne avait été blessée.

Il n'a pas indiqué la localisation exacte de l'attaque. Plus tôt, il avait affirmé que des « installations du complexe énergétique et pétrolier » avaient été visées par des drones ukrainiens.

L'Ukraine cible ces infrastructures, qui représentent une source de revenus majeure pour Moscou, afin d'attaquer le pays au porte-monnaie. Le commandement de l'armée ukrainienne avait mentionné samedi matin l'installation pétrolière « Samara », dans la région russe du même nom.

Des attaques russes ont fait au moins trois morts en Ukraine dans la nuit, selon Kiev.