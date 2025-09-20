Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

La Russie a lancé 40 missiles et 580 drones sur l'Ukraine, faisant trois morts, dit Zelensky


AFP / le 20 septembre 2025 à 11h08

Des voitures en feu dans un parking à la suite d'une attaque aérienne dans un lieu non divulgué de la région de Kiev, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. AFP PHOTO / SERVICE D'URGENCE UKRAINIEN

La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones sur l'Ukraine lors d'une « attaque massive » ayant fait trois morts et des dizaines de blessés, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures », a accusé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou.

Peu avant, les autorités de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, avait fait état d'une importante attaque russe de missiles et de drones. « La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque massive », a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des incendies.

Selon M. Lyssak, le dernier bilan fait état d'un mort et 26 blessés. Les autorités de plusieurs autres région ukrainiennes avaient également fait état d'attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi.

La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones sur l'Ukraine lors d'une « attaque massive » ayant fait trois morts et des dizaines de blessés, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures », a accusé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou.Peu avant, les autorités de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, avait fait état d'une importante attaque russe de missiles et de drones. « La région de Dnipropetrovsk a de nouveau...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés