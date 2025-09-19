Une mère arrêtée après avoir été filmée en train de battre son nourrisson

Les images sont insoutenables. Une vidéo montrant une mère frappant brutalement son nourrisson circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux au Liban, suscitant l'indignation des internautes. Le bébé a dû être hospitalisé pendant deux jours. Quant à la mère, elle a été arrêtée par la police.

Selon une source sécuritaire contactée vendredi par L'Orient Today, la suspecte, âgée d'une vingtaine d'années et qui ne possède pas de papiers d'identité, a agressé son enfant dans une maison dans le caza de Aley, il y a environ une semaine. Les Forces de sécurité intérieure ont ouvert une enquête avant même que la vidéo ne soit diffusée en ligne, puis ont procédé à l'arrestation de la femme, précise la source.

Avant l'agression, la femme et son bébé avaient pris un bus public sans destination précise, explique la source. Le chauffeur les a alors emmenés chez lui. La mère a ensuite agressé le bébé dans la maison du chauffeur après que celui-ci fut parti travailler. Dans la vidéo de deux minutes publiée mercredi sur X, on voit la femme frapper l'enfant par intermittence, tandis qu'une personne non identifiée filme la scène, vraisemblablement à l'insu de la mère.

Le bébé a été examiné par un médecin légiste et a été soigné pendant deux jours à l'hôpital de la Quarantaine à Beyrouth, souligne la source. L'hôpital n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'incident.

L'enfant a ensuite été pris en charge par l'association « Bonheur du Ciel ». Selon son site web, l'ONG, dirigée par le père Majdi Allaoui, « offre soins et protection aux filles mineures contre les dangers de la vie, éduque et soutient les enfants sur les plans scientifique, culturel et psychologique, traite les toxicomanes ... et prend soin des hommes âgés qui n'ont pas de famille ».

« Cruelle et sans cœur »

Toujours selon la source sécuritaire, la suspecte souffrirait de troubles mentaux et avait tendance à se montrer violente envers son enfant lorsqu'elle était en colère. Son mari l'avait quittée, ce qui avait peut-être contribué à ce qu'elle passe sa frustration sur l'enfant, selon les conclusions préliminaires de l'enquête évoquées par la source.

En soirée, les Forces de sécurité intérieure ont publié un communiqué revenant sur cette affaire, confirmant que la mère est « mentalement instable » et qu’elle a maltraité son enfant, âgé d’environ deux ans, à Baawerta, le 13 septembre. Elle aurait agi « parce qu’elle déteste le père qui les a abandonnés ». L’examen médical de l'enfant a révélé qu'il avait des ecchymoses sur plusieurs parties du corps et souffrait de gale.



« Cruelle et sans cœur... sa punition doit être sévère... elle m'a brisé le cœur », s'indigne un internaute sur X. « Je ne peux même pas continuer à regarder la vidéo », explique un autre.

Un rapport publié le 13 avril par l'Union pour la protection de l'enfance au Liban (UPEL) a révélé des chiffres alarmants : en 2024, au moins 930 cas de violence contre des mineurs ont été enregistrés.