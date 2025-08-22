Menu
Société - Social

Une crèche d'enfants fermée à Rmeich après des plaintes pour abus et vols de nourriture

La responsable de l'établissement a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

le 22 août 2025 à 19h16

Une crèche d'enfants fermée à Rmeich après des plaintes pour abus et vols de nourriture

Des enfants cueillent des olives à Rmeich, dans le sud du Liban, le 23 octobre 2024, tandis qu'une frappe israélienne est visible dans l'arrière-plan. Vincenzo Circosta/AFP

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) au Liban-Sud ont mis sous scellés une crèche d'enfants dans la localité de Rmeich (caza de Bint Jbeil) sur ordre du parquet de Nabatiyé, a rapporté vendredi l'Agence nationale d'information (ANI). Cette décision fait suite à plusieurs plaintes déposées par des mères qui affirment que leurs enfants ont été victimes d'abus, de coups et de vols de nourriture. La fermeture des lieux a été annoncée après une enquête au cours de laquelle la responsable de l'établissement a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Dans ce contexte, l'une des mères a demandé aux autorités de « lui fournir une protection, ainsi qu'à sa famille », affirmant qu'elle avait été victime de menaces et de chantage de la part de proches du propriétaire de la crèche, dont certains travaillent dans un service de sécurité.

En juillet 2023, la diffusion de vidéos montrant des cas de maltraitance d'enfants à la crèche Garderêve à Jdeidé (Metn) avaient choqué l'opinion publique au Liban. Les images montraient des employés hilares forçant des nourrissons à manger tout en les frappant, tandis que les petits pleuraient et criaient. Le ministère de la Santé avait immédiatement fermé l'établissement. La procureure générale du Mont-Liban de l'époque, la juge Ghada Aoun, avait rapidement engagé des poursuites après la diffusion des vidéos. L'employée qui avait été filmée en train de maltraiter les enfants a été inculpé de tentative de meurtre, et le propriétaire de la crèche de complicité.

