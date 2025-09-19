Menu
Dernières Infos - New York

Privé de visa par Washington, Abbas s'exprimera par vidéo au sommet de l'ONU


AFP / le 19 septembre 2025 à 17h59

Le président palestinien Mahmoud Abbas prononcant un discours à distance lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies, au siège de l’ONU, le 24 septembre 2021. Photo d'archives AFP

L'Assemblée générale de l'ONU a autorisé vendredi le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, privé de visa par les Etats-Unis, à participer par vidéo au sommet annuel de l'ONU la semaine prochaine à New York.

Les Etats-Unis ont refusé ou révoqué des visas à quelque 80 Palestiniens, membres de l'Organisation de la libération de la Palestine (OLP) ou de l'Autorité Palestinienne (AP), qui prévoyaient de participer à cette grand-messe annuelle des Nations Unies, à l'occasion de laquelle plusieurs pays s'apprêtent à reconnaître un Etat palestinien. Le président de l'Autorité palestinienne figure parmi eux.

Dans une résolution adoptée par 145 voix contre 5 (et 6 abstentions), l'Assemblée générale "regrette" la décision des Etats-Unis et demande qu'elle soit annulée.

Pour permettre toutefois aux Palestiniens de faire entendre leur voix, elle prévoit qu'une déclaration enregistrée de Mahmoud Abbas soit diffusée pendant le débat général de la 80e session, auquel participeront quelque 140 chefs d'Etat et de gouvernement. S'agissant en outre du sommet de lundi consacré à l'avenir d'une solution à deux Etats, israélien et palestinien, l'Assemblée générale de l'ONU prévoit que les représentants de l'Autorité palestinienne puissent participer à toutes les discussions par visioconférence.

