75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour
19 septembre 2025 à 12h30
Des déplacés soudanais ayant fui le camp de Zamzam après sa reprise en main par les FSR ont trouvé refuge dans un terrain vague près de Tawila, une ville du Darfour-Nord, le 13 avril 2025. Photo d'archives AFP.
Au moins 75 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque de drone menée par les paramilitaires sur le camp de déplacés d'Abu Chok, près d'el-Facher, au Darfour dans le nord du Soudan, selon la Cellule d'urgence du camp.
Ce groupe d'aide local a précisé qu'un drone explosif avait pris pour cible une mosquée alors que des déplacés s'y étaient rassemblés, et que « les corps ont été retirés des décombres de la mosquée. »
Cette attaque est intervenue alors que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) poursuivent leur offensive pour chasser l'armée d'el-Facher, capitale du Darfour-Nord et dernière grande ville de la région du Darfour encore contrôlée par l'armée régulière, plus de deux ans après le début de la guerre.
