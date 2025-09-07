Au Soudan, vers une tragédie sans fin

« Les Soudanais n’ont aucune bonne option : soit subir la brutalité des Forces de soutien rapide (FSR), soit vivre à l’ombre d’une armée antidémocratique, évitant au moins le risque de pillages ou de viols », déplore Hala Y. Altarib, directrice du réseau SIHA soutenant les femmes de la Corne de l’Afrique. Dans ce conflit, elle renvoie dos à dos les deux belligérants qui mettent le pays à feu et à sang depuis plus de deux ans et demi. Ces derniers, les généraux Abdal Fattah Burhan, chef des forces armées soudanaises (FAS) et président du Conseil de souveraineté de transition, et Mohammad Hamdan Daglo, alias Hemetti, chef des FSR, des paramilitaires créés à l’origine par l’armée, ont d’abord été partenaires dans le coup d’État d’octobre 2021 contre le gouvernement civil issu du soulèvement...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte