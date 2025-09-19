Les Libanaises de All Girls Code primées par l’Unesco

All Girls Code, une initiative libanaise de soutien à l’éducation des femmes dans la région MENA, a été l’un des deux projets à recevoir le Prix Unesco 2025 pour l’éducation des filles et des femmes. Les prix ont été remis par Audrey Azoulay, directrice générale, et Peng Liyuan, Première dame de Chine et envoyée spéciale de l’Unesco pour la promotion de l’éducation des filles et des femmes, lors d’une cérémonie à Pékin.

Fondée en 2017 par deux jeunes Libanaises, Aya Mouallem et Maya Moussa, All Girls Code s’est fixé pour mission d’aider des Libanaises et d’autres jeunes filles venues de l’ensemble du monde arabe à acquérir des compétences en codage, en technologie et en leadership.

Conduit par des jeunes et animé par des bénévoles, ce programme propose des formations et des programmes de mentorat gratuits, profitant en particulier aux communautés défavorisées et aux réfugiés. Plus de 2 500 filles dans neuf pays ont déjà bénéficié de ces actions, leur ouvrant ainsi des perspectives d’études et de carrière, précise l’Unesco dans son communiqué.

Le Prix Unesco pour l’éducation des filles et des femmes, créé en 2015 avec le soutien du gouvernement chinois, reflète l’engagement de l’organisation à promouvoir l’égalité des genres et à encourager l’émergence de futures femmes leaders grâce à l’éducation. En dix ans, le prix a récompensé 20 projets issus de 19 pays, et attribué un total d’un million de dollars à des initiatives novatrices.

En 2024, le prix a été remis à deux initiatives africaines, PEAS (Ouganda) et Camfed (Zambie).