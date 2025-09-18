Menu
Loi électorale : le Hezbollah poursuit le dialogue avec Baabda

Un conseiller du président de la République s’est entretenu mercredi avec Mohammad Raad, pour la seconde fois depuis le 5 septembre, sans évoquer l’arsenal du parti chiite.

Par Yara ABI AKL, le 18 septembre 2025 à 18h23

Loi électorale : le Hezbollah poursuit le dialogue avec Baabda

Des députés du Hezbollah à Baabda, le 26 mai 2025. Photo tirée du compte X de la présidence de la République

Le débat sur la loi électorale se poursuit, cette fois-ci entre le Hezbollah et Joseph Aoun. Mercredi, André Rahal, général à la retraite et proche collaborateur du président de la République, s’est entretenu avec le chef du groupe parlementaire du parti chiite, Mohammad Raad, dans la banlieue sud de Beyrouth. Si M. Rahal a longtemps été chargé par Baabda de dialoguer avec le Hezbollah au sujet du monopole des armes aux mains de l'État, cette fois-ci, c'est surtout la question des législatives qui a été évoquée entre les deux hommes, a appris L'Orient-Le Jour de sources concordantes. Un développement qui intervient à l'heure où le gouvernement a chargé le Parlement d'amender le mode du scrutin, notamment pour ce qui est du vote des expatriés.« Les discussions ont porté sur plusieurs questions relevant de l’intérêt du...
