Politique - Analyse

L'heure de la troisième République a-t-elle sonné ?

À l'heure où le pays traverse une période de transformation, un rééquilibrage des poids politiques pourrait s'imposer.

Par Salah HIJAZI, le 23 septembre 2025 à 00h00

L'heure de la troisième République a-t-elle sonné ?

Vue sur le Grand Sérail de Beyrouth. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Qui dit « nouveau Liban » dit nouveau système politique ? Lors de l'entretien qu'il a accordé dimanche dernier à L'Orient-Le Jour, le Premier ministre Nawaf Salam a appelé à l'avènement d'une « troisième République ». Une déclaration qui ne surprend pas de la part de l'ancien juge, qui a longtemps plaidé dans le sens d'une modernisation du système politique. D'autant que cela fait des années que, notamment au sein de la société civile, des voix réclament un tel changement de la formule libanaise. Des appels formulés en vain, le système en place semblant presque inamovible, maintenu par des intérêts locaux et régionaux profondément enracinés.Rien de nouveau sous le soleil donc ? Pas nécessairement. Bien qu'aucune véritable initiative de dialogue (condition sine qua non à un changement de système) n'ait été lancée, le chef du gouvernement...
