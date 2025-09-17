L'armée libanaise annonce la saisie de 64 millions de pilules de captagon lors d'une vaste opération antidrogue

L’armée libanaise a annoncé mercredi avoir saisi environ 64 millions de pilules de captagon dans l’est du pays, affirmant qu’il s’agissait de l’une des opérations les plus importantes jamais menées contre cette drogue au Liban.

Le Liban fait face à la pression des pays du Golfe pour endiguer la production et le trafic de stupéfiants, en particulier du captagon, une amphétamine de synthèse illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie voisine avant la chute de Bachar el-Assad.

Dans un communiqué, l'armée a annoncé avoir « saisi environ 64 millions de pilules de captagon et 79 barils de produits chimiques destinés à la fabrication de stupéfiants, lors d’une opération », à Boudaï, près de Baalbeck, dans la région de la Békaa, frontalière de la Syrie.

Elle a précisé qu'il s'agissait de « l’une des plus grandes quantités de drogue découvertes sur le territoire libanais » et ajouté que « les recherches se poursuivaient pour arrêter les membres du réseau impliqué ».

Lundi, le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar avait annoncé que les autorités libanaises ont démantelé un réseau international de trafic de drogue et stoppé un transfert de haschich et de comprimés de captagon vers l'Arabie saoudite. Il a indiqué que 6,5 millions de pilules de captagon destinées à être exportées vers l’Arabie saoudite via le port de Beyrouth avaient été saisies, et que le chef du réseau et d’autres membres ont été arrêtés. Mardi, l'armée libanaise a annoncé, dans un communiqué avoir saisi une importante quantité de captagon lors d’une opération de perquisition à Zahlé, dans la Békaa.

Le captagon, une amphétamine de synthèse illégale, était devenu la principale exportation de la Syrie pendant la guerre civile déclenchée en 2011, constituant une source majeure de financement illicite pour le pouvoir sous Bachar el-Assad, qui avait transformé le pays en narco-Etat. Les nouvelles autorités ont accusé le Hezbollah , allié de Bachar el-Assad, de se livrer également au trafic à travers la frontière entre les deux pays, extrêmement poreuse. La drogue a inondé la région, poussant les pays voisins à réclamer au Liban et à la Syrie de renforcer leurs efforts pour combattre ce trafic.