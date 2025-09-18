LIFE et LebNet touchent plus de 7 800 élèves en pleine guerre et crise éducative

En réponse à la guerre de 2024 au Liban, LIFE, un réseau mondial de professionnels libanais de la diaspora, a lancé le Lebanon Education Emergency Fund (LEEF) en partenariat avec LebNet, une association à but non lucratif qui soutient les professionnels et entrepreneurs libanais dans le monde entier. Le fonds a été créé pour protéger le droit à l’éducation des enfants, en veillant à ce que ceux qui sont confrontés au déplacement, à la destruction et à des difficultés extrêmes puissent continuer à apprendre pendant l’année scolaire 2024–2025.

Grâce à l’engagement des réseaux de LIFE et LebNet, plus de 540 000 dollars ont été collectés afin de fournir une aide urgente pour plus de 7 800 enfants dans 74 écoles dans huit gouvernorats. LEEF a ainsi permis à 2 237 élèves de rester inscrits grâce à une aide aux frais de scolarité à travers plusieurs associations.

Natacha Torkelsson de Beit el-Baraka a déclaré : « L’aide de LEEF a permis de maintenir en vie les écoles semi-privées et d’assurer le paiement des salaires en dollars. » Lina Zaïm Dada, présidente d’Ajialouna, a ajouté : « Nous avons fourni une aide éducative essentielle et un peu d’espoir à des élèves du primaire en grande détresse. »

Nafda et Bassma ont touché plus de 5 600 enfants grâce à des programmes de soutien psychosocial, de développement de compétences et d’activités pour renforcer la confiance.

Ruwwad al-Tanmeya a combiné aide aux frais de scolarité, formation en informatique et cours d’anglais pour des élèves du secondaire à Tripoli. Reem Haj Ali a expliqué : « Le soutien de LEEF a favorisé l’apprentissage, la créativité et la confiance des enfants, tout en allégeant les charges financières des familles. »