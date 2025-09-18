Oussama Saad fait un pas de plus vers le divorce avec le Hezbollah

L’isolation du Hezbollah sur la scène sunnite se confirme. À l’heure où la pression s’intensifie pour qu’il avalise le principe de monopole des armes aux mains de l’État, le Hezbollah se voit de plus en plus abandonné par ses anciens alliés. Dernier en date, le président de l’Organisation populaire nassérienne et député de Saïda, Oussama Saad. Celui-ci a critiqué mardi ouvertement « la confessionnalisation de la résistance » et s’est clairement prononcé en faveur du principe de monopole des armes. Le député, qui s’éloigne du Hezbollah depuis la contestation populaire de 2019, fait ainsi un pas en avant vers la consécration de ce divorce. Au moment où le parti a plus que jamais besoin d’alliés.

M. Saad s’exprimait lors d’une cérémonie commémorant le 43e anniversaire de la création du Front de la résistance nationale libanaise, un groupement de gauche ayant rassemblé des combattants de diverses confessions pour faire face à Israël après l’invasion de 1982. L’événement se tenait en présence d’une délégation du Hezbollah menée par Zeid Daher, responsable de la région de Saïda au sein du parti. « Le Front de la résistance nationale a été empêché de jouer son rôle dans la poursuite de la bataille pour la libération », a lancé M. Saad, avant d’affirmer que la résistance qui était « nationale et rassembleuse est devenue factieuse ». « C’était une grave erreur qui a confessionnalisé la résistance et empêché les Libanais de prendre conscience de leur responsabilité nationale. Comme si la libération du pays ne concernait pas l’État, ses composantes et son peuple », a-t-il poursuivi, avant de plaider pour le monopole des armes aux mains de l’État. Signe de protestation, deux (des quatre membres) de la délégation du Hezbollah se sont retirés. « Ce qui nous a mis en colère, ce n’est pas l’appel au monopole des armes, mais plutôt le fait de parler de confessionnalisation de la résistance lors d’une cérémonie à laquelle il nous a conviés », commente pour L’Orient-Le Jour Youssef Zein, porte-parole du Hezbollah. Il rappelle dans ce cadre que le Hamas et la Jamaa islamiya (groupes sunnites) « ont contribué à la résistance face à Israël durant la guerre de 2023 ». De son côté, M. Saad ne recule pas. « Je ne sais pas ce qui les a fâchés. Mais ils sont libres d’agir comme bon leur semble », rétorque-t-il dans une déclaration à L’OLJ, se disant « convaincu de son discours national qui ne fait de mal à personne ». « Le principal problème de la résistance réside dans sa confessionnalisation, insiste le député de Saïda. J’évoque cette question avec le Hezbollah depuis 2014. Tout le monde sait que la résistance était, dans un premier temps, à caractère national. Et que c’est à la faveur d’une décision syrienne (du régime de Hafez el-Assad) qu’elle est devenue exclusivement islamique », dit encore Oussama Saad.

Contrairement à d’autres députés et figures sunnites, comme Fayçal Karamé (député de Tripoli) ou les Ahbache, M. Saad avait entamé sa rupture avec le Hezbollah bien avant les événements de 2024 qui ont affaibli le parti (la guerre au Liban et la chute du régime Assad). « C’est surtout 2019 qui était un tournant. Car j’ai clairement soutenu la révolte des nouvelles générations, alors que le Hezbollah a participé à sa répression », rappelle le parlementaire. Oussama Saad s’est par la suite démarqué du parti pro-iranien à plusieurs reprises notamment au moment de la formation du cabinet de Hassane Diab, l’élection de Joseph Aoun ou la désignation de Nawaf Salam.

Législatives 2026

Depuis mardi, Oussama Saad fait l’objet de critiques acerbes sur les réseaux sociaux de la part de partisans du Hezbollah. « Nous avons monopolisé la résistance parce que personne d’entre vous ne s’est manifesté pour Gaza, alors que la communauté chiite lui a tout donné », a écrit l’un d’eux sur son compte X. De leur côté, les détracteurs du Hezbollah n’ont pas tardé à lui afficher leur soutien. « Être contre Israël ne veut pas nécessairement dire qu’il faut appuyer le parti armé. Oussama Saad en est l’exemple », peut-on lire sur la plateforme X aussi.

Cette mésentente entre les deux camps intervient quelques mois avant les législatives prévues en mai 2026. « Mais cela n’affectera pas les résultats », assure Charbel Massaad, député de Jezzine proche de M. Saad, rappelant qu’en 2022 la liste parrainée par M. Saad avait affronté au Sud I (Saïda-Jezzine) celle du tandem chiite. « Nous avons même causé la défaite d’Ibrahim Azar, ancien député berryste (à Jezzine) », lance M. Massaad. Cette fois-ci, M. Saad se lance dans la course fort des résultats des municipales de mai à Saïda où il avait opéré une percée significative. Même si Abderrahmane Bizri, également député de Saïda, est en train de gagner du terrain, sachant que rien ne pourra être tranché avant la décision du courant du Futur de prendre part (ou non) au scrutin.