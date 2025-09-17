Libye : au moins 50 réfugiés soudanais ont péri dans un naufrage dimanche, selon l'OIM

Au moins 50 réfugiés soudanais ont péri dimanche dans un naufrage au large de Tobrouk, dans l'est de la Libye, a annoncé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en précisant que 24 autres ont été secourus.

« Le tragique accident s'est produit quand un incendie s'est déclaré sur un canot pneumatique transportant 75 réfugiés soudanais », a déclaré l'OIM à l'AFP. « Au moins 50 vies ont été perdues », selon la même source. Selon un tweet de l'OIM qui a réclamé « une action urgente pour mettre fin à ces tragédies en mer », le naufrage s'est produit dimanche.

L'embarcation était partie de Tobrouk et se dirigeait vers la Grèce, selon la même source.