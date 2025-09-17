La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili prolongée jusqu'au 4 octobre

La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, arrêté début septembre en Russie, a été prolongée jusqu'au 4 octobre, a annoncé mercredi l'agence d'Etat Ria Novosti en citant un tribunal de l'Extrême-orient russe. Ce cycliste d'endurance de 44 ans est accusé d'avoir franchi illégalement la frontière russe en tentant de battre un record du monde de la traversée eurasienne à vélo, selon le quotidien français Le Monde.

Le tribunal de district d'Oussouriïsk, dans la région russe du Primorié, a décidé d'imposer « une mesure préventive sous forme de détention provisoire » jusqu'au 4 octobre, a déclaré son service de presse à Ria Novosti, sans préciser la raison de son arrestation. La décision a été prise le 6 septembre, selon cette source, mais n'a été rendue publique que mercredi.

Sofiane Sehili était parti de Lisbonne début juillet, et comptait traverser 17 pays pour arriver début septembre à Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Il prévoyait de franchir la frontière entre la Chine et la Russie près de la localité chinoise de Sanchakou, selon une carte de son itinéraire provisoire publiée sur internet. La ville russe d'Oussouriïsk, où sa détention a été prolongée, se trouve à une soixantaine de kilomètres de là.

Un responsable d'une commission publique de contrôle des prisons, Vladimir Naïdine, a indiqué à l'AFP avoir rendu visite mardi à Sofiane Sehili. Le cycliste, qui a dit disposer d'un visa russe électronique, avait d'abord essayé d'entrer dans le pays via un poste-frontière réservé aux Russes et aux Chinois, selon lui. « Il est allé à un autre point de passage, mais là-bas, il n'est pas possible de traverser la frontière à vélo, il faut prendre un train ou un bus », a-t-il expliqué.

Or, utiliser ces modes de transport aurait invalidé son record après plus de 60 jours et des milliers de kilomètres d'effort.

« Erreur »

Sa compagne Fanny Bensussan a expliqué en septembre à la chaîne française France 3 Occitanie que le cycliste avait décidé de se présenter devant les douaniers, convaincu qu'ils le laisseraient tout de même passer à vélo, mais avait été arrêté. « C'est là qu'il a commis une erreur », a-t-elle estimé. « On peut comprendre. Lui, il ne pensait qu'à son exploit sportif ».

Fanny Bensussan a dit sur Instagram la semaine dernière que « les autorités disent que l'enquête durera un mois, pendant lequel Sofiane est toujours détenu ». Le responsable russe Vladimir Naïdine a assuré à l'AFP que le cycliste semblait en bonne santé, même s'il peine à communiquer avec les responsables de la prison en raison de la barrière linguistique. Il partage une cellule avec un autre détenu, a-t-il dit.

« Nous surveillons tout cela et nous le traitons de la même manière que nous le ferions avec tout citoyen russe détenu », a ajouté Vladimir Naïdine. Contactée par l'AFP, l'ambassade de France à Moscou s'est refusée à tout commentaire. Sofiane Sehili avait expliqué sur Instagram en juin dernier que le principal défi de son voyage était la planification de l'itinéraire, en tenant compte des frontières infranchissables et de la situation sécuritaire des pays qu'il comptait traverser. Le 1er septembre, il avait annoncé aux abonnés de son compte n'être qu'à environ 60 heures de Vladivostok « si tout va bien ».

Ancien documentaliste au magazine culturel Telerama, Sofiane Sehili s'est spécialisé dans l'ultracyclisme, fait d'épreuves longues de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Sur son site internet, il dit avoir remporté 11 des plus de 25 courses auxquelles il a participé depuis 2016. En 2017, il a notamment relié Paris à Taïwan (16.000 km) en trois mois.

Plusieurs ressortissants occidentaux ont été arrêtés en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle en Ukraine en 2022, et les relations diplomatiques entre Paris et Moscou sont glaciales.



