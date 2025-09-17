Barrack salue la sagesse de Joumblatt et son rôle d'unificateur de la communauté druze

L’émissaire américain Tom Barrack a salué mercredi la sagesse et l’influence du leader politique druze Walid Joumblatt, pour son rôle d’unificateur des points de vue de la communauté druze.

« Je remercie sincèrement Walid Joumblatt pour sa sagesse et son influence sans pareille dans la mobilisation des opinions collectives des précieux dirigeants druzes, qui vivent à l'intérieur de frontières et de limites artificielles, mais qui sont néanmoins dévoués à un Dieu qui ne connaît ni frontières ni limites », a souligné sur X Tom Barrack. « La communauté druze peut prospérer en tant que partie intégrante de la Syrie et dans la tolérance et la coopération avec ses cousins druzes de la région, qui vivent également au sein de leurs propres États-nations mais partagent un même Dieu. C'est là un objectif commun à toutes les parties concernées », a ajouté le diplomate américain qui a également posté une photo de lui devant la résidence du leader druze, serrant la main à ce dernier.

Réagissant à la publication de M. Barrack, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) Teymour Joumblatt a déclaré : « Nous continuons à accomplir notre devoir sans vacarme, pour la réconciliation nationale et afin de préserver la dignité de notre peuple dans la Montagne ».

L’ancien chef du Parti PSP Walid Joumblatt n’a eu de cesse d’appeler au calme et au dialogue entre la communauté druze de Syrie, victime d'exactions de la part de combattants proches du pouvoir syrien, et la communauté sunnite, proche du nouveau régime islamiste mené Ahmad el-Chareh.

Et ce, alors que des affrontements à caractère communautaire ont éclaté entre les deux communautés à Soueida en juillet dernier, au risque de s’étendre au Liban entre ces deux communautés traditionnellement alliées.