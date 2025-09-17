Ben-Gvir promet d'établir une « magnifique » colonie balnéaire à Gaza pour la police israélienne

Une colonie pour les policiers sur la plage de Gaza. Telle est la promesse du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, faite lors d'une conférence de la police israélienne lundi. Le ministre d'extrême droite a ainsi déclaré vouloir construire un quartier pour les agents de police « sur la plage » à Gaza. « L'endroit parfait », selon lui.

« Nous y construirons un magnifique quartier pour la police, avec de hauts immeubles et un design moderne. Avec l’aide de Dieu, nous gagnerons », a-t-il déclaré en s’adressant au commissaire de police Danny Levy, qui a pris ses fonctions le 25 août dernier, sous les applaudissements, selon le site d'informations Middle East Eye. « Les colonies mènent à la sécurité. Le moment est venu pour la colonisation juive, pour encourager l’immigration et pour adopter la loi sur la peine de mort pour les terroristes. C’est juste, c’est approprié, c’est moral, c’est vrai », a-t-il ajouté.

Le ministre israélien a à maintes reprises appelé à l'annexion de la bande de terre, qui, selon lui, devrait faire partie intégrante de l'État d'Israël. « Je veux tout Gaza, le transfert (de sa population, NDLR) et la colonisation », avait-il déclaré en août dernier.

Lundi, lors d'une autre conférence axée sur l'application de la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, il a également évoqué Gaza. Pour lui, les objectifs de la guerre de Gaza sont « très simples » : « renverser le régime du Hamas. D’abord occuper, puis s’implanter, annexer, et encourager l’émigration volontaire. Voilà la voie à suivre. »

Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre sur Gaza-ville, qui a été décriée par la communauté internationale. La France a appelé le gouvernement israélien à « mettre fin à cette campagne destructrice, qui n’a plus de logique militaire », dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette offensive « va complètement dans la mauvaise direction », a affirmé le ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré l'absence de volonté de « négociations sérieuses » en vue d'un cessez-le-feu. « À l'heure actuelle, il semble qu'Israël soit déterminé à aller jusqu'au bout et ne pas être ouvert à des négociations sérieuses pour un cessez-le-feu », a-t-il déclaré à la presse, dénonçant une situation « moralement, politiquement et légalement intolérable » à Gaza. De son côté, Itamar Ben-Gvir a commenté le début de la campagne militaire sur X, mardi : « Le temps de l’anéantissement est venu. Gaza », suivi d'un emoji « feu » et d'une croix rouge.