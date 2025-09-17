Explosions du 4-Août : la capture du propriétaire du Rhosus, un développement notable pour l’enquête
L’arrestation ayant eu lieu en Bulgarie, la question est de savoir si le juge d’instruction Tarek Bitar pourra interroger Igor Grechushkin, soit par le biais d’une extradition, soit par un déplacement du magistrat.
Les ravages causés par la double explosion au port de Beyrouth. Photo Mohammad Yassine
Igor Grechushkin, propriétaire du navire Rhosus, à bord duquel a été transporté et d'où a été débarqué en 2014 le nitrate d'ammonium à l’origine de la double explosion au port de Beyrouth (4 août 2020), a été arrêté le 5 septembre à l'aéroport de Sofia, capitale de la Bulgarie. Annoncée lundi, l’information a été officiellement confirmée mardi par le porte-parole de la justice bulgare. Cette arrestation est considérée comme un développement notable par certains avocats de proches de victimes, selon lesquels M. Grechushkin est une personne « importante » pour l’enquête.Ce ressortissant russo-chypriote de 48 ans faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol, demandée le 1er octobre 2020 par le parquet de cassation libanais, suite au mandat d’arrêt lancé contre lui par le juge Fadi Sawan, prédécesseur du juge d’instruction près...
