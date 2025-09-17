Israël affirme avoir « frappé plus de 150 cibles » à Gaza-ville depuis mardi | Direct

Offensive sur Gaza-ville : Israël affirme avoir « frappé plus de 150 cibles » depuis mardi
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 150 cibles à travers Gaza-ville depuis le déclenchement la veille d'une offensive terrestre majeure destinée à y détruire le Hamas.
« Au cours des deux derniers jours, l'[armée de l'Air] et les forces de l'artillerie ont frappé plus de 150 cibles terroristes à travers la ville de Gaza en soutien aux troupes manoeuvrant dans la zone », indique un communiqué militaire.
De son côté, la Défense civile de Gaza, organisme de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé mercredi la mort de 12 personnes dans des frappes ou tirs israéliens sur l'ensemble du territoire depuis le début de la journée, après avoir fait état de plus de 46 morts mardi.
Nucléaire: entretien mercredi entre ministres français, allemand, britannique et iranien
Un entretien téléphonique est prévu aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique, français et leur homologue iranien pour évoquer le dossier nucléaire alors que le délai pour éviter un retour des sanctions contre Téhéran va bientôt expirer, a indiqué à l'AFP une source diplomatique française.
« En amont de l'Assemblée générale des Nations unies et dans le cadre des discussions en cours sur le programme nucléaire iranien, les ministres de l'Europe et des Affaires étrangères du (groupe) E3 échangeront ce mercredi avec le ministre des Affaires étrangères iranien », a déclaré cette source, précisant que cet appel doit avoir lieu « à 11H45 », heure de Paris (09H45 GMT)
Une patrouille de la Finul brièvement bloquée par des habitants de Zrariyé
Des habitants de Zrariyé (Saïda) ont brièvement bloqué ce matin le passage d'une patrouille de la Finul qui traversait la localité sans escorte de l'armée libanaise, selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.
Des hommes ont intercepté la patrouille pendant une dizaine de minutes, avant que d’autres n’interviennent et ne lui permettent de poursuivre son chemin.
La Chine « s'oppose fermement à l'escalade » israélienne à Gaza
La Chine « s'oppose fermement à l'escalade par Israël de ses opérations militaires » dans la bande de Gaza et presse Israël d'entendre les appels à un arrêt immédiat des hostilités dans le territoire palestinien, a dit un porte-parole de la diplomatie chinoise, repris par l'AFP.
La Chine « condamne tous les agissements portant atteinte aux civils », a dit un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, devant l'offensive terrestre majeure lancée mardi à Gaza-ville. « Nous pressons Israël d'écouter les appels forts de la communauté internationale, de cesser immédiatement ses opérations militaires à Gaza et de mettre en place dès que possible un cessez-le-feu complet et durable pour empêcher une crise humanitaire d'une ampleur plus grande encore », a-t-il dit lors d'un point presse quotidien.
Tirs israéliens nourris de mitraillettes depuis Tallet el-Hamamès
Dans la nuit de mardi, l'armée israélienne a lancé des rafales de mitraillettes depuis sa position récemment occupée à Tallet el-Hamamès (caza de Marjeyoun) en direction de la zone environnante, rapporte notre correspondant au Liban-Sud.
L'armée libanaise déployée à Aïta el-Chaab après l'appel à l'aide des habitants
L'armée libanaise s'est positionnée dans la nuit de mardi dans la localité de Aïta el-Chaab (caza de Bint Jbeil) après l'appel lancé par des habitants craignant pour leur maison ciblée à plusieurs reprises par des bombes assourdissantes. Les habitants avaient également appelé la Finul à la rescousse.
En effet, dans la nuit de mardi, après 22h30, un drone israélien a largué une bombe assourdissante en direction d’une habitation de Aïta el Chaab (caza de Bint Jbeil). La nuit précédente, il avait déjà lancé trois bombes sonores dans la même zone, autour de l’habitation qui abrite également des magasins de légumes, suscitant la panique des habitants, rapporte notre correspondant au Liban-Sud.
Selon un habitant, l’armée israélienne entend terroriser les personnes retournées s'installer au village. Des habitants se sont toutefois rassemblés autour de la maison, en signe de solidarité avec son propriétaire.
Des habitants de Aïta el Chaab appellent l'armée libanaise à leur venir en aide
Des habitants de Aïta el-Chaab (caza de Bint Jbeil) ont diffusé dans la nuit une vidéo appelant l'armée libanaise à la rescousse, de crainte que leurs habitations ne soient détruites par des drones israéliens qui survolent le village en permanence, rapporte notre correspondant au Liban-sud.
Ils ont dénoncé « le manque de réaction de la troupe malgré leurs appels répétés », affirmant que « l'armée n'est pourtant qu'à une cinquantaine de mètres de chez eux ».
L'armée israélienne fait exploser une habitation à Aïta el-Chaab au Liban-Sud
L'armée israélienne a fait exploser une maison dans le quartier Randa de la localité de Aïta el-Chab (caza de Bint Jbeil) après s'être infiltrée dans le village à l'aube, selon des habitants, rapporte notre correspondant au Liban-sud, Mountasser Abdallah.
La France dénonce une « campagne destructrice, qui n'a plus de logique militaire »
La France a condamné l'offensive terrestre lancée hier par l'armée israélienne à Gaza-ville, appelant le gouvernement à « mettre fin à cette campagne destructrice, qui n’a plus de logique militaire », dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rapporte l'AFP.
Soulignant le « contexte humanitaire et sanitaire d'une gravité extrême marqué la famine, l'absence d’accès aux biens de première nécessité et aux soins d’urgence », Paris a de nouveau appelé Israël à « lever immédiatement toutes les restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza », et à « reprendre au plus vite les négociations en vue d’un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages ».
Le Qatar accuse Israël d'avoir voulu faire dérailler les négociations sur Gaza
Les frappes israéliennes ayant ciblé des membres du Hamas au Qatar la semaine dernière visaient à faire dérailler les négociations sur Gaza, a accusé l'émir du Qatar, à l'ouverture d'un sommet exceptionnel des dirigeants arabes et musulmans organisé en réponse à cette attaque sans précédent.
« Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie, entend faire échouer les négociations (...) les négociations, pour lui, ne sont qu'une partie de la guerre « , a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, dans son discours d'ouverture.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « rêve que la région arabe devienne une sphère d'influence israélienne. Et c'est une dangereuse illusion », a-t-il poursuivi devant les leaders arabes et musulmans réunis à Doha, parmi lesquels les présidents palestinien, turc, iranien et égyptien ainsi que les Premiers ministres irakien et pakistanais, le roi de Jordanie et le prince héritier saoudien.
Israël annonce l'ouverture d'une nouvelle route pour permettre aux habitants de fuir Gaza-ville
L’armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une « nouvelle route de passage temporaire » pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza, où Israël a lancé une offensive terrestre majeure.
« La circulation sera autorisée le long de la rue Salah al-Din, puis vers le sud à partir de Wadi Gaza », a annoncé le porte-parole militaire Avichay Adraee sur X. « A ce stade, l’itinéraire sera ouvert pendant 48 heures seulement, du 17 septembre 2025 à 12h00 (09h00 GMT) jusqu’au 19 septembre 2025 à 12h00 », a-t-il ajouté.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté.
