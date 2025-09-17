Routes bloquées par des fonctionnaires et militaires à la retraite à Beyrouth et dans le Nord

Des fonctionnaires de l'administration publique et militaires à la retraite bloquaient mercredi matin plusieurs axes routiers au Liban-Nord et à Beyrouth, afin de protester contre la détérioration de leurs conditions de vie en raison de la crise économique qui a frappé le Liban en 2019 et de réclamer une amélioration de leurs pensions de retraite et des aides financières.

Dans la capitale, les protestataires ont bloqué les routes quartier Saïfi à l'aide de pneus brûlés, provoquant des embouteillages, et ont également coupé la circulation place Riad el-Solh, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Ils dénonçaient «les politiques financières et économiques du gouvernement».

Les manifestants ont également manifesté devant le Grand sérail, où l'armée est déployée. « Assez d'injustice pour les militaires à la retraite », peut-on lire sur des banderoles qu'ils brandissaient. Selon l'Ani, les protestataires ont tenté de retirer les barbelés et de franchir la barrière les séparant du sérail. Suite à un appel à la retenue lancé par le général à la retraite Georges Nader, les manifestants s'en sont éloignés. Aux alentours de 10h locales, des manifestants ont également bloqué la voie du Ring, dans le centre-ville de Beyrouth, à l'aide de pneus brûlés. La route menant de l'avenue Béchara el-Khoury à la place des martyrs a également été bloquée, selon l'Ani.

Selon notre correspondant au Liban-Nord, des militaires à la retraite ont également bloqué la circulation sur l'autoroute Tripoli-Beyrouth, au niveau du complexe balnéaire Palma et du checkpoint de l'armée à Madfoun, ainsi que devant la Banque du Liban à Tripoli.

Appel aux autorités

Dans un communiqué conjoint, les fonctionnaires retraités des institutions et administrations publiques et des établissements autonomes soumis au Code du travail ont dénoncé le fait qu'ils ne bénéficient pas de pensions de retraite contrairement à d'autres retraités. « Nous nous étonnons profondément que l’attention des responsables se limite aux retraités bénéficiant de pensions, sans se soucier de ceux qui ont quitté le service sans indemnités, sans aucune pension ni revenu », ont-ils critiqué. «S’il existe un obstacle financier qui empêche de nous accorder nos droits pour le moment, qu’est-ce qui empêche alors de mettre en place un versement de pensions mensuelles temporaires pour nous, comme cela est le cas pour les retraités de la fonction publique, ou une avance temporaire sur nos indemnités, en attendant que la situation économique se stabilise et que les fonds nécessaires soient disponibles», ont-ils ajouté. Ils ont enfin appelé le président de la République Joseph Aoun, le gouvernement et le Parlement à « prêter à cette question l’attention qu’elle mérite et à hâter la mise en place de solutions équitables ».

Ces manifestations interviennent alors que le Liban continue de subir les conséquences de la crise économique inédite de 2019. Les Libanais ont alors vu leurs économies dans les banques bloquées et dévalorisées du fait de la dépréciation du taux de change de la livre libanaise face au dollar. Si, depuis, les salaires ont été en partie réajustés et des aides ont été octroyées aux militaires et fonctionnaires, celles-ci demeurent largement insuffisantes, alors que l'inflation continue de galoper.