Israël annonce l'ouverture d'une nouvelle route pour permettre aux habitants de fuir Gaza-ville

L’armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'une « nouvelle route de passage temporaire » pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza, où Israël a lancé une offensive terrestre majeure.

« La circulation sera autorisée le long de la rue Salah al-Din, puis vers le sud à partir de Wadi Gaza », a annoncé le porte-parole militaire Avichay Adraee sur X. « A ce stade, l’itinéraire sera ouvert pendant 48 heures seulement, du 17 septembre 2025 à 12h00 (09h00 GMT) jusqu’au 19 septembre 2025 à 12h00 », a-t-il ajouté.