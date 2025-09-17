Menu
Dernières Infos - Conflit

Israël annonce l'ouverture d'une nouvelle route pour permettre aux habitants de fuir Gaza-ville


AFP / le 17 septembre 2025 à 08h14

De la fumée s'élève lors du bombardement israélien du territoire palestinien assiégé, le 16 septembre 2025, dans le cadre de la guerre qui oppose Israël au groupe militant palestinien Hamas. Photo AFP/MENAHEM KAHANA

L’armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'une « nouvelle route de passage temporaire » pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza, où Israël a lancé une offensive terrestre majeure. 

« La circulation sera autorisée le long de la rue Salah al-Din, puis vers le sud à partir de Wadi Gaza », a annoncé le porte-parole militaire Avichay Adraee sur X. « A ce stade, l’itinéraire sera ouvert pendant 48 heures seulement, du 17 septembre 2025 à 12h00 (09h00 GMT) jusqu’au 19 septembre 2025 à 12h00 », a-t-il ajouté.

