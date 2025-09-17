Menu
Politique - Focus

Loi électorale : le gouvernement renvoie la patate chaude à la Chambre

Le Conseil des ministres s’est contenté de constater les lacunes entachant la législation de 2017, et rappeler qu’il n’est pas compétent pour la modifier.

Par Yara ABI AKL, le 17 septembre 2025 à 00h00

Le Conseil des ministres réuni au Sérail le 16 septembre 2025. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Le ping-pong entre le Parlement et le Sérail autour de la loi électorale se poursuit. Après la décision d'une commission parlementaire de laisser le gouvernement trancher, le Conseil des ministres a renvoyé la balle dans le camp de la Chambre. Réuni mardi au Sérail sous la houlette du chef du gouvernement, Nawaf Salam, le Conseil des ministres s’est contenté de constater les failles entachant la loi électorale en vigueur, notamment pour ce qui est du vote des expatriés. Mais il ne voudrait pas intervenir dans le chantier des amendements à apporter au texte, laissant à la Chambre le soin de s’en occuper. Cette décision a de quoi mettre le président de la Chambre, Nabih Berry, au pied du mur. Et pour cause : quelques mois après son pied de nez à 67 députés favorables à l’amendement de la loi de 2017, il se retrouve face à une...
