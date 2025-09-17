Sommet de Doha : Netanyahu répond par l'escalade, le Liban craint le pire
Beyrouth attend une nouvelle visite de Morgan Ortagus ; des discussions en cours entre les autorités et le Hezbollah pour éviter une escalade.
le 17 septembre 2025 à 10h48
Le président Joseph Aoun s'entretient avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, à Doha, en marge du sommet arabo-islamique du 15 septembre 2025. Photo présidence de la République libanaise
Au moment où se clôturait à Doha le sommet arabo-islamique d'urgence, convoqué après la frappe israélienne contre le Qatar, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu donnait l’ordre à l’armée de lancer l’offensive terrestre pour envahir la ville de Gaza. C’était, en pratique, la véritable réponse israélienne au sommet et la confirmation par le Premier ministre israélien de sa détermination à poursuivre ses batailles militaires, sans laisser de place à une médiation ou à une initiative de cessez-le-feu. Le choix de Netanyahu est celui de la guerre ouverte, qu’il entend poursuivre sur plusieurs fronts. À peine quelques heures après la fin du sommet, l’aviation israélienne bombardait une zone résidentielle près de la ville de Nabatiyé, au Liban-Sud, suivie d’avertissements israéliens appelant à l’évacuation du port de Hodeida, au...
