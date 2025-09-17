La leçon de Doha : avec Trump, Netanyahu peut faire ce qu’il veut

En mai dernier, dans un hangar situé à la périphérie de la ville de Doha, Donald Trump avait déclaré qu’il « n’hésiterait jamais à utiliser la puissance américaine, si nécessaire, pour défendre les États-Unis ou nos partenaires. Et voici l'un de nos grands partenaires ». Quatre mois plus tard, le Qatar a subi une attaque israélienne ciblant des responsables du Hamas, après avoir déjà encaissé en juin une frappe iranienne contre la plus grande base militaire américaine de la région. Et la réaction ambiguë du président américain laisse planer de sérieuses interrogations, révélant à la fois sa complicité avec Benjamin Netanyahu et le dilemme stratégique de Doha.Donald Trump a-t-il laissé faire ou a-t-il été pris de court ? Dès le départ, les versions divergent. Le locataire de la Maison-Blanche...

