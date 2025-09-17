La leçon de Doha : avec Trump, Netanyahu peut faire ce qu’il veut

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammad ben Abdelrahman ben Jassem al-Thani, accueille le secrétaire d'État américain Marco Rubio à l'Amiri Diwan à Doha, le 16 septembre 2025. Nathan Howard/POOL/AFP)
En mai dernier, dans un hangar situé à la périphérie de la ville de Doha, Donald Trump avait déclaré qu’il « n’hésiterait jamais à utiliser la puissance américaine, si nécessaire, pour défendre les États-Unis ou nos partenaires. Et voici l'un de nos grands partenaires ». Quatre mois plus tard, le Qatar a subi une attaque israélienne ciblant des responsables du Hamas, après avoir déjà encaissé en juin une frappe iranienne contre la plus grande base militaire américaine de la région. Et la réaction ambiguë du président américain laisse planer de sérieuses interrogations, révélant à la fois sa complicité avec Benjamin Netanyahu et le dilemme stratégique de Doha.Donald Trump a-t-il laissé faire ou a-t-il été pris de court ? Dès le départ, les versions divergent. Le locataire de la Maison-Blanche aurait appris via le Pentagone qu’Israël...
En mai dernier, dans un hangar situé à la périphérie de la ville de Doha, Donald Trump avait déclaré qu’il « n’hésiterait jamais à utiliser la puissance américaine, si nécessaire, pour défendre les États-Unis ou nos partenaires. Et voici l'un de nos grands partenaires ». Quatre mois plus tard, le Qatar a subi une attaque israélienne ciblant des responsables du Hamas, après avoir déjà encaissé en juin une frappe iranienne contre la plus grande base militaire américaine de la région. Et la réaction ambiguë du président américain laisse planer de sérieuses interrogations, révélant à la fois sa complicité avec Benjamin Netanyahu et le dilemme stratégique de Doha.Donald Trump a-t-il laissé faire ou a-t-il été pris de court ? Dès le départ, les versions divergent. Le locataire de la Maison-Blanche...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.