Un voyage du pape au Liban est en préparation pour fin novembre

Des préparatifs sont en cours pour un voyage du pape Léon XIV au Liban entre fin novembre et début décembre, ont indiqué à l'AFP des sources vaticanes.

Selon ce projet, à l'étude depuis plusieurs semaines, Robert Francis Prevost effectuerait son premier déplacement à l'étranger en deux étapes, en Turquie pour le 1.700e anniversaire du Concile de Nicée, évènement majeur de l'histoire de la chrétienté, puis au Liban.

Le déplacement, qui durerait un peu moins d'une semaine entre fin novembre et début décembre, selon des sources vaticanes, n'a pas encore été officialisé mais le patriarche libanais Béchara Raï, chef de l'Eglise maronite, avait annoncé en août dans une interview à la chaîne Al-Arabiya que le nouveau chef de l’Église catholique se rendrait au Liban « d'ici décembre ». Cette information n'avait pas été commentée par le Saint-Siège.

Mi-juillet, certains médias locaux avaient évoqué une possible visite du pape au Liban en novembre prochain, mais aucune source officielle n'avait confirmé l'information. Selon les statistiques du Vatican, le Liban compte plus de deux millions de catholiques.

Contacté, un porte-parole du patriarcat œcuménique de Constantinople a confirmé à l'AFP que le patriarche Bartholomée Ier avait invité le pape à la fête du trône du patriarcat le 29 novembre à Istanbul et à se rendre avec lui à Iznik le lendemain pour l'anniversaire du premier concile de Nicée.

Nicée, actuellement la ville d'Iznik, située à une centaine de kilomètres au sud-est d'Istanbul, a accueilli en 325 le premier concile œcuménique de l'histoire du christianisme, convoqué par l'empereur Constantin Ier. Cette assemblée d'environ 300 évêques de l'Empire romain a établi des bases doctrinales toujours reconnues par de nombreuses confessions chrétiennes.

Ce voyage devait initialement être effectué en mai par le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, décédé en avril à 88 ans. Le pape François, avait exprimé à plusieurs reprises son désir de se rendre au Liban, que les papes Benoît XVI et Jean-Paul II avaient visité en 2012 et 1997 respectivement. Des problèmes de santé à répétition avaient cependant reporté à plusieurs reprises un éventuel déplacement et il n'a pas eu l'occasion de venir au Liban avant sa mort, le 21 avril dernier. En juin, Léon XIV avait reçu au Vatican le président Joseph Aoun, chrétien maronite, qui lui avait remis une invitation à visiter le pays multiconfessionnel.

S'il était confirmé, ce voyage serait le premier déplacement international du nouveau chef de l'Eglise catholique depuis son élection le 8 mai. Le pape François s'était rendu en Turquie en 2014, où il avait rencontré le président Recep Tayyip Erdogan, une visite centrée sur le dialogue oecuménique et la question migratoire.