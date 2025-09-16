Salim Daccache quitte la gouvernance de l’USJ pour « se consacrer à la recherche »

Dans un message envoyé la semaine dernière aux doyens, directeurs et administrateurs de l’Université Saint-Joseph (USJ), le père Salim Daccache, recteur de cet établissement depuis 2012, a annoncé en « quitter la gouvernance ».

« Ayant atteint l’âge de 75 ans révolus la semaine passée comme vous le savez, j’ai décidé, après réflexion, de quitter la gouvernance de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, dans l’attente du choix d’un nouveau recteur », avait-il écrit dans son message.

Auparavant, dans une interview accordée à L’Orient-Le Jour et parue le 14 avril dernier, le père Daccache avait annoncé les détails de son plan pour l’établissement, qu’il comptait accomplir d’ici à la fin de son mandat, prévue initialement en août 2026.

Interrogé sur ce point par L’OLJ, le père Daccache a affirmé « avoir réfléchi » et « préférer revenir à des projets de recherche, mis en berne depuis 2012 ». Il précise se réjouir de « retrouver cet exercice intellectuel ». Le prochain recteur de l’USJ devrait être désigné d’ici au 15 octobre selon lui. La décision du père Daccache intervient à l’issue d’une année faste en célébrations pour les 150 ans de l’institution universitaire, marquée par la visite au Liban en mars 2025 du « pape noir », le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Arturo Sosa, s.j.

Salim Daccache est né le 5 septembre 1950 dans le Kesrouan, au Liban. Il est membre de la Compagnie de Jésus depuis 1975 et a été ordonné prêtre en 1983. Il est professeur et chercheur en philosophie et en sciences de l’éducation, et est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur des domaines variés de l’éducation et de la rencontre des cultures. Il a longtemps étudié les systèmes d’éducation des établissements scolaires au Liban.





Entre 1991 et 2008, il avait occupé le poste de recteur du collège Notre-Dame de Jamhour, puis celui de doyen de la faculté des sciences religieuses de l’USJ entre 2008 et 2012, avant d’être nommé recteur de l’université le 1er août 2012. Il avait dirigé en parallèle l’institut des lettres orientales entre 2010 et 2012 et a occupé de nombreuses autres fonctions. Il a, le 19 avril 2022, été décoré des insignes de chevalier de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Résidence des Pins, en présence d’Anne Grillo, alors ambassadrice de France au Liban. Cette distinction lui avait été décernée par le président français Emmanuel Macron en reconnaissance de son engagement en faveur du dialogue interreligieux, de l’éducation, de la francophonie et de l’édification d’un État citoyen.

Au cours de son interview publiée en avril, le père Daccache avait annoncé le lancement de nombreux nouveaux projets pour l’université, tels que la branche USJ en Côte d’Ivoire, l’expansion des facultés de médecine et de médecine dentaire, la construction d’un bâtiment sur 16 000 m2 et un foyer d’une centaine de chambres à Mar Roukoz, un nouveau foyer pour filles à Beyrouth, ainsi que de nouvelles filières, notamment deux nouvelles branches informatiques, sur la science des données et sur l’intelligence artificielle.