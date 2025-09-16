Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort (New York Times)

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi matin dans l'Utah à l'âge de 89 ans, selon le New York Times.

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans des grands classiques, comme « Butch Cassidy et le Kid » (1969), « L'Arnaque » (1973) ou « Les Hommes du président » (1976).