Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Cinéma

Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort (New York Times)


AFP / le 16 septembre 2025 à 15h34

L'acteur et réalisateur Robert Redford reçoit un Oscar d'honneur lors de la 74e cérémonie des Oscars à Hollywood, le 24 mars 2002. Photo d'archives REUTERS/Gary Hershorn

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi matin dans l'Utah à l'âge de 89 ans, selon le New York Times.

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans des grands classiques, comme « Butch Cassidy et le Kid » (1969), « L'Arnaque » (1973) ou « Les Hommes du président » (1976).

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi matin dans l'Utah à l'âge de 89 ans, selon le New York Times.

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans des grands classiques, comme « Butch Cassidy et le Kid » (1969), « L'Arnaque » (1973) ou « Les Hommes du président » (1976).

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés