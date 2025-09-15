Le Premier ministre remet la Médaille du Cèdre à la famille d’Elias Khoury

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a remis lundi à la famille du grand romancier et écrivain Elias Khoury, décédé il y a un an, la Médaille de l’Ordre national du Cèdre, qui lui avait été décernée par le président de la République, Joseph Aoun, a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

« J’ai l’honneur de remettre cette médaille à la famille d’Elias, qui est aussi ma famille », a déclaré M. Salam lors d’une commémoration organisée à la Bibliothèque nationale à Sanayeh.

Le vice-président de l’Université américaine de Beyrouth a annoncé, à cette occasion, « l’instauration d’un prix annuel, initié par les amis de l’écrivain disparu, destiné à récompenser un étudiant ou une étudiante qui excelle en littérature », a rapporté l'ANI.

Par ailleurs, le président du conseil municipal de Beyrouth, Ibrahim Zeidan, a annoncé que la bibliothèque publique de Beyrouth à Bachoura, gérée par l’Association al-Sabil, portera désormais le nom d’Elias Khoury.

Le romancier et intellectuel libanais Elias Khoury est décédé il y a un an à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie à Beyrouth. Né à Achrafieh dans une famille chrétienne grecque-orthodoxe de la classe moyenne en 1948, Elias Khoury était s’engagé dans le Fateh, le bras armé de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Il avait également participé, aux côtés du Mouvement national, regroupement libanais de gauche pro-palestinien, à la guerre civile libanaise au cours de laquelle il a été sérieusement blessé. Fidèle à la cause palestinienne et à ses amis Mahmoud Darwich et Edward Saïd, il a travaillé au sein de l’Institut des études palestiniennes et comme rédacteur en chef de la Revue d’études palestiniennes. Son œuvre, traduite en plusieurs langues, explore mémoire, guerre et exil ; La porte du soleil, racontant la Nakba, a été adaptée au cinéma. Il a aussi dirigé des sections culturelles dans as-Safir et an-Nahar et enseigné, notamment à Columbia.