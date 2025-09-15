L’armée libanaise arrête à Baalbeck un important fugitif avec armes et drogues

L’armée libanaise a annoncé, lundi, l’arrestation « d’un des principaux fugitifs » recherchés dans la région de Baalbeck.

« Le 15 septembre 2025, une patrouille a arrêté dans la région de Jammaliyé – Baalbeck le citoyen A.A., l’un des principaux recherchés pour plusieurs crimes », indique le communiqué.

L’individu était notamment recherché pour « avoir ouvert le feu sur une patrouille de l’armée, le trafic d’armes et le vol ». L’armée a saisi « une quantité d’armes, de munitions et de stupéfiants » en sa possession. Les objets saisis ont été remis aux autorités judiciaires compétentes et une enquête a été ouverte.