Noor Alyacoubi depuis Gaza : Le présent s’est transformé en enfer, me rendant prisonnière du passé

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme se souvient auprès de « L’Orient-Le Jour » de sa maison familiale, détruite en mars 2024 par des frappes israéliennes.« Nostalgie. » Souvent, j’ai usé du terme durant mes cours de littérature à l’université. Jamais, pourtant, je ne l’avais vraiment compris avant d’avoir vécu cette guerre brutale. La nostalgie, c’est le désir ardent de se retrouver dans un lieu ou un souvenir du passé, tout en sachant que c’est impossible. C’est exactement ce que je ressens. Aujourd’hui, je me définirais même comme nostalgique. Le présent s’est transformé en enfer, me rendant prisonnière du passé. Mon esprit,...

