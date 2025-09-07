Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Le présent s’est transformé en enfer, me rendant prisonnière du passé

L’armée israélienne resserre l’étau sur la ville la plus peuplée de l’enclave, forçant des dizaines de milliers de personnes à se déplacer.

L'OLJ / Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 07 septembre 2025 à 18h32

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Le présent s’est transformé en enfer, me rendant prisonnière du passé

Chambre de Noor Alyacoubi dans la maison familiale, détruite en mars 2024 par des frappes israéliennes à Gaza. Photo DR

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme se souvient auprès de « L’Orient-Le Jour » de sa maison familiale, détruite en mars 2024 par des frappes israéliennes.« Nostalgie. » Souvent, j’ai usé du terme durant mes cours de littérature à l’université. Jamais, pourtant, je ne l’avais vraiment compris avant d’avoir vécu cette guerre brutale. La nostalgie, c’est le désir ardent de se retrouver dans un lieu ou un souvenir du passé, tout en sachant que c’est impossible. C’est exactement ce que je ressens. Aujourd’hui, je me définirais même comme nostalgique. Le présent s’est transformé en enfer, me rendant prisonnière du passé. Mon esprit, chaque fibre de mon corps sont liés à notre maison...
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme se souvient auprès de « L’Orient-Le Jour » de sa maison familiale, détruite en mars 2024 par des frappes israéliennes.« Nostalgie. » Souvent, j’ai usé du terme durant mes cours de littérature à l’université. Jamais, pourtant, je ne l’avais vraiment compris avant d’avoir vécu cette guerre brutale. La nostalgie, c’est le désir ardent de se retrouver dans un lieu ou un souvenir du passé, tout en sachant que c’est impossible. C’est exactement ce que je ressens. Aujourd’hui, je me définirais même comme nostalgique. Le présent s’est transformé en enfer, me rendant prisonnière du passé. Mon esprit,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut