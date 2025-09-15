Un Palestinien tué en tentant d'entrer illégalement à Jérusalem selon la police

Un Palestinien a été tué lundi par des tirs israéliens alors qu'il tentait d'entrer illégalement dans Jérusalem, en escaladant la barrière de séparation en Cisjordanie occupée, selon la police israélienne.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé dans un communiqué que "le jeune Sanad Najah Mohamed Hantouli (25 ans) a été tué par les tirs de l'occupation (Israël, NDLR), près de la ville d'al-Ram".

"La police des frontières a déjoué une tentative d'infiltration à travers la barrière de séparation à Jérusalem" et a tiré "sur un suspect pour le neutraliser", a déclaré un porte-parole de la police israélienne.

"Son décès a été confirmé par les équipes médicales", selon la même source.

Le corps du jeune homme a été transféré aux autorités palestiniennes.

Israël impose des restrictions à la circulation des trois millions de Palestiniens en Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, tout comme Jérusalem-Est.

Israël affirme avoir construit ce qu'il appelle "barrière de sécurité" pour protéger son territoire attaques venues de Cisjordanie.

Pour les Palestiniens, cette barrière faite de barbelés, clôtures électriques et de murs de béton atteignant jusqu'à neuf mètres de haut est le "mur de l'apartheid", l'un des symboles les plus honnis de l'occupation.

Les Palestiniens doivent obtenir des permis pour franchir les points de contrôle militaires vers Jérusalem-Est ou à l'intérieur d'Israël.

Depuis le début de la guerre avec le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023, Israël a suspendu de nombreux permis de travail permettant aux Palestiniens de pénétrer en Israël et d'y travailler, arguant de raisons sécuritaires.

Cette situation a poussé certains travailleurs à tenter d'entrer illégalement en Israël pour trouver du travail, et plusieurs d'entre eux ont été tués par les forces israéliennes.

La violence s'est accrue en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

