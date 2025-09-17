Menu
Désarmement des Palestiniens : l'État touche à Aïn el-Heloué... mais le plus dur reste à faire

Alors que l’OLP et le Fateh ont accepté de jouer le jeu, les factions islamistes, dont le Hamas, exigent un « package-deal ».

Par Jeanine JALKH, le 17 septembre 2025 à 00h00

Des armes saisies par l’armée libanaise dans les camps palestiniens de Bedaoui et Aïn el-Héloué, le 13 septembre 2025. Photo armée libanaise

La remise des armes aux mains de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) et du Fateh dans plusieurs camps palestiniens se poursuit, lentement mais sûrement, conformément au plan prévu par le gouvernement libanais. La collecte des armes palestiniennes au Liban, qui a débuté en août au camp palestinien de Bourj el-Brajné, près de Beyrouth, est survenue en application de la décision prise lors du sommet de mai entre le président de la République, Joseph Aoun, et son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Une décision qu’une source du Hamas – qui n’a pas pris part à l’initiative, de même que les factions qui lui sont alliées – a qualifiée d’« unilatérale », puisqu’elle a été prise par l’OLP, dominée par le Fateh. Samedi, le désarmement des Palestiniens s’est poursuivi dans les camps de Bedaoui dans le Nord et de...
