Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré lundi à Israël que son pays continuait à soutenir le "rôle constructif" du Qatar dans la médiation à Gaza, après des frappes israéliennes contre le Hamas dans cet émirat.

Le président Donald Trump avait quant à lui réitéré dimanche son soutien au Qatar, qui abrite la plus grande base aérienne américaine de la région.

"Le Qatar a été un très grand allié. Israël et tous les autres, nous devons faire attention. Quand nous attaquons des gens, nous devons être prudents", a déclaré M. Trump.

Interrogé sur ce qu'il avait dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il a rencontré lundi, M. Rubio a déclaré: "Nous nous concentrons sur ce qui se passe maintenant, ce qui se passera ensuite, et sur le rôle que le Qatar pourrait éventuellement jouer pour parvenir à un résultat" impliquant la fin de la guerre dans la bande de Gaza.

"Nous allons continuer à encourager le Qatar à jouer un rôle constructif à cet égard", a poursuivi M. Rubio lors d'une conférence de presse avec M. Netanyahu.

Le Premier ministre a défendu les frappes israéliennes menées le 9 septembre à Doha contre des dirigeants du Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui a perpétré l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

"Nous en assumons l'entière responsabilité parce que nous croyons que les terroristes ne doivent pas bénéficier d'un refuge et que les personnes qui ont planifié le pire massacre du peuple juif depuis la Shoah ne peuvent pas bénéficier d'une immunité", a déclaré M. Netanyahu.

Il a comparé cette frappe à l'action de l'armée américaine "très audacieuse" après le 11 septembre 2001, avec sa guerre contre al-Qaïda en Afghanistan et le raid de 2011 au Pakistan qui a tué le cerveau de l'attaque, Oussama ben Laden.

"Les pays qui condamnent aujourd'hui Israël ne sont pas venus dire: +quelle chose terrible, la souveraineté du Pakistan a été violée, la souveraineté de l'Afghanistan a été violée+", a affirmé M. Netanyahu.

"On n'a pas une telle souveraineté lorsqu'on donne, dans les faits, une base aux terroristes", a-t-il ajouté.

Avant l'attaque du 7 octobre 2023, Israël et les Etats-Unis auraient discrètement encouragé le rôle du Qatar, y compris ses transferts de millions de dollars au Hamas, dans l'espoir de maintenir une forme de stabilité dans la bande de Gaza.

Israël et les Etats-Unis considéraient également le Qatar, en raison de sa relation étroite avec Washington, comme un bon endroit pour surveiller le Hamas et empêcher ses partisans de s'implanter en Iran, dont le pouvoir soutient ouvertement le mouvement islamiste.

