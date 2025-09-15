Un institut britannique d'études de défense va suspendre l'admission d'Israéliens

Un prestigieux institut public britannique d'études de défense a décidé de suspendre l'admission d'Israéliens à partir de 2026 en raison de la guerre à Gaza, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense.

Le Royal College of Defence Studies, placé sous la tutelle du ministère britannique de la Défense, propose des formations destinées à « des théoriciens en stratégie et des dirigeants au sein des forces armées et de la fonction publique », selon son site internet, et permet à des étudiants internationaux de suivre certains cours.

Interrogé sur des informations du Daily Telegraph, le ministère a précisé à l'AFP que l'admission d'étudiants israéliens serait suspendue temporairement à partir de l'année prochaine, mais que ceux qui suivent actuellement des cours dans cet établissement seraient autorisés à rester.

« Les formations militaires britanniques sont depuis longtemps ouvertes au personnel provenant d'un large éventail de pays, et toutes les formations militaires britanniques mettent l'accent sur le respect du droit international humanitaire », indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

« Cependant, la décision du gouvernement israélien d'intensifier encore ses opérations militaires à Gaza est une erreur », ajoute le MoD, appelant à « un cessez-le-feu immédiat, (au) retour des otages et (à) une augmentation de l'aide humanitaire à la population de Gaza ».

Un responsable du ministère britannique de la Défense avait confirmé en juin que l'établissement dispensait des « cours académiques non liés au combat » à « moins de cinq » membres de l'armée israélienne.

Dans une lettre adressée au ministère britannique de la Défense dont des extraits sont publiés par le Daily Telegraph, Amir Baram, un haut responsable du ministère israélien de la Défense et ancien étudiant de ce collège, a qualifié la décision d' « acte discriminatoire » et « déloyal envers un allié en guerre ». « L'exclusion d'Israël n'est rien de moins qu'un acte d'autodestruction de la sécurité britannique », écrit-il.

Le Royaume-Uni a suspendu certaines licences d'exportation d'armes vers Israël pour les armes utilisées à Gaza, mais certaines pièces fabriquées au Royaume-Uni, comme des composants destinés aux avions de combat israéliens F-35, ont été exemptées.

Le gouvernement britannique avait interdit aux responsables gouvernementaux israéliens de participer à un important salon de l'armement qui s'est tenu la semaine dernière à Londres. Parmi les exposants figuraient toutefois 51 entreprises israéliennes d'armement, dont le fleuron du secteur Elbit Systems, ce qui a déclenché une manifestation pro-palestinienne devant le salon.