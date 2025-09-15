Rubio en Israël: le Hamas a été "enhardi" par les annonces de reconnaissance d'un Etat palestinien

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé lundi à Jérusalem que le Hamas avait été encouragé par les démarches de la France, du Royaume-Uni et d'autres pays visant à reconnaître un Etat palestinien.

"Elles sont en grande partie symboliques — elles n'ont vraiment aucun impact pour nous rapprocher d'un Etat palestinien. Le seul effet qu'elles produisent réellement, c'est de rendre le Hamas plus enhardi", a déclaré M. Rubio.

"Cela constitue en réalité un obstacle à la paix" et "nuit en réalité à la cause qu'ils pensent faire avancer", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse conjointe à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le secrétaire d'Etat américain a précisé qu'il continuerait à soulever ces questions directement auprès des alliés des Etats-Unis, en réponse à une question sur le message qu'il adresserait au Royaume-Uni, où il doit se rendre mardi avec le président Donald Trump.

M. Rubio a affirmé que, par le passé, le Hamas avait déjà pris ses distances par rapport à des accords "auxquels il avait en réalité tacitement consenti", en fonction du "soutien international qu'il croit recevoir."

Le responsable américain effectue une visite en Israël, une semaine avant un sommet de l'ONU à New York sur la reconnaissance d'un Etat palestinien, organisé par le président français Emmanuel Macron, qui a exprimé son exaspération face à l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza qui dure depuis près de deux ans.

