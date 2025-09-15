Menu
Rubio en Israël: "soutien indéfectible" américain à Israël dans ses objectifs à Gaza


AFP / le 15 septembre 2025 à 14h07

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi que Washington apporterait un "soutien indéfectible" à Israël pour atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza, tout en appelant à l'éradication du Hamas.

"Les habitants de Gaza méritent un avenir meilleur, mais cet avenir meilleur ne pourra commencer que lorsque le Hamas sera éliminé", a déclaré M. Rubio aux journalistes aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l'occasion d'une visite en Israël.

"Vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible et notre engagement à voir cela se concrétiser", a-t-il ajouté alors qu'Israël est engagé dans une guerre contre le mouvement islamiste palestinien depuis près de deux ans.

© Agence France-Presse

