Le Liban fait état d'une personne tuée dans une frappe israélienne dans le sud

Le ministère libanais de la Santé a indiqué dimanche qu'une personne avait été tuée dans une frappe israélienne dans le sud du pays, où Israël mène régulièrement des raids disant viser le mouvement pro-iranien Hezbollah.

"Un raid de l'ennemi israélien sur une voiture dans la ville de Bourj Qalaouiyé a fait un mort", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère avait indiqué vendredi qu'une personne avait été tuée dans une frappe israélienne dans la ville d'Aitaroun, également dans le sud du pays.

L'armée israélienne mène des attaques régulières au Liban, affirmant cibler des membres ou sites du Hezbollah, malgré l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le mouvement libanais.

Sous pression américaine et craignant une intensification des frappes israéliennes, le gouvernement libanais a ordonné le mois dernier à l'armée d'élaborer un plan visant à désarmer le Hezbollah.

Selon Beyrouth, l'armée libanaise doit achever ce désarmement d'ici trois mois en ce qui concerne la partie du sud du pays, proche de la frontière avec Israël.

