Politique - Éclairage

« Zone économique Trump » au Liban-Sud : piège ou opportunité ?

Si les Américains affirment vouloir « offrir un essor économique aux chiites », les Israéliens pourraient avoir d'autres calculs.

Par Salah HIJAZI, le 15 septembre 2025 à 00h00

« Zone économique Trump » au Liban-Sud : piège ou opportunité ?

Des drapeaux libanais au-dessus des dégâts dans le village de Houla, au Liban-Sud, en février 2025. Photo Matthieu Karam/L'OLJ

Et si Donald Trump inversait l'histoire ? La marginalisation du Liban-Sud a longtemps été au cœur des revendications de la communauté chiite. Un grief sur lequel le Hezbollah – et avant lui, Amal – s'est nourri pour gagner en popularité, s'érigeant à la fois comme le porte-voix des maux de sa communauté mais aussi – via une puissante machine clientéliste – comme sa seule alternative à l'État. C'est en partant de ce constat que l'émissaire américain, Tom Barrack, a récemment proposé la création d'une « zone économique Trump » pouvant sortir le Sud de la précarité et « motiver » le Hezbollah et sa base à aller de l'avant dans le chantier du désarmement. À moins que, comme le craignent certains, cette proposition ne cache en réalité une zone tampon, vidée de ses habitants, à la frontière avec Israël.Cette zone serait financée par les...
