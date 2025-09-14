Israël affirme que Sanchez est "une honte pour l'Espagne" après l'arrêt de la Vuelta pour cause de manifestations propalestiniennes

Le ministre des Affaires étrangères israélien Gidéon Saar a affirmé dimanche soir que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et son gouvernement étaient "une honte pour l'Espagne" après l'arrêt de la Vuelta pour cause de manifestations propalestiniennes.

M. Saar a accusé M. Sánchez d'avoir "encouragé les manifestants à sortir dans les rues" pour stopper la course cycliste. "Sanchez et son gouvernement: la honte pour l'Espagne", a-t-il ajouté sur X.

