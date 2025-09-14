Le Qatar exhorte la communauté internationale à arrêter le "deux poids deux mesures" et à sanctionner Israël

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a exhorté dimanche la communauté internationale à "arrêter le deux poids deux mesures" et à sanctionner Israël pour ce qu'il a décrit comme ses "crimes".

Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière à Doha des dirigeants du Hamas palestinien.

