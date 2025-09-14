Kiev revendique deux attaques sur le réseau ferroviaire russe

Une source au sein du renseignement militaire ukrainien (GUR) a affirmé dimanche que l'Ukraine était responsable de deux opérations de sabotage ce week-end sur le réseau ferroviaire russe, qui ont fait au moins trois morts.

Dans un message transmis à l'AFP, cette source anonyme affirme que le GUR, en coopération avec des unités de l'armée, a mené une attaque samedi dans la région russe d'Orel ainsi qu'une autre dimanche matin dans la région de Léningrad.

Deux trains ont déraillé tôt dimanche dans des zones distinctes de la région de Léningrad, a annoncé le gouverneur Alexandre Drozdenko sur Telegram.

Le GUR n'a revendiqué qu'un seul de ces deux incidents, disant avoir fait exploser, vers 02H30 dimanche, une section de la voie ferrée reliant les villes de Saint-Pétersbourg et de Pskov, entre les gares Stroganovo et Mchinskaïa.

Selon le gouverneur de la région de Léningrad, cet incident a entraîné le déraillement d'un convoi de marchandises avec 15 wagons-citernes vides, sans faire de victimes, tandis que le GUR affirme que les citernes ont été « détruites avec leur carburant ».

Des médias russes ont diffusé des images montrant plusieurs citernes renversées sur la voie.

Dans la même région, un autre déraillement a entraîné dimanche la mort du conducteur d'un train, dans le district de Gatchina, selon le gouverneur Drozdenko.

Samedi, une explosion avait été signalée sur une section de chemin de fer à plus de 800 km de là, dans la région d'Orel.

Selon les autorités, elle a causé la mort de trois militaires de la Rosgvardia, la garde nationale russe.

Le GUR a affirmé avoir réalisé cette opération afin de « perturber » la liaison entre les villes d'Orel et de Koursk et que les militaires tués étaient des démineurs envoyés sur place après la découverte de mines par des cheminots.

Le réseau ferroviaire russe a été à plusieurs reprises touché par des déraillements, des explosions et des incendies depuis le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022.

Les autorités ukrainiennes, quand elles revendiquent des sabotages, assurent que la Russie utilise son réseau ferroviaire pour acheminer des troupes en Ukraine et du carburant à ses forces combattant dans ce pays.

Selon un message d'une source au sein du GUR transmis à l'AFP, l'Ukraine a également attaqué, samedi, une usine chimique dans la région russe de Perm, à plus de 1.500 km de la frontière ukrainienne.

D'après cette source, cette attaque a été effectuée à l'aide de drones sur une entreprise, Metafrax Chemicals PJSC, qui produit notamment des substances utilisées pour la fabrication d'explosifs.

Des équipements ont été endommagés pendant l'attaque, a dit cette source.

Samedi, le gouverneur de la région de Perm, Dmitri Makhonine, avait annoncé sur Telegram qu'une « entreprise industrielle » dans la ville de Goubakha avait été visée par un drone, qui n'avait pas fait de victimes, et que cette usine fonctionnait toujours « normalement » malgré cette frappe.